Bologna, mamma con neonata via da corso

(ANSA) - BOLOGNA, 3 LUG - Via dal corso di formazione per insegnanti perché in aula insieme alla sua neonata di poche settimane. È successo ieri a Bologna a una madre, E.P., che ha raccontato i dettagli in un'intervista all'edizione locale del Resto del Carlino. La ragazza denuncia di aver ricevuto parole poco gentili da uno dei tutor responsabili delle lezioni anche se il caso poi sarebbe rientrato con le scuse dell'Università, che ha parlato di equivoco dovuto a una persona "che non è nostra dipendente" e ha ribadito che "i bambini sono assolutamente ben accolti".