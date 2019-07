Patronaggio,dl bis urgente? Calo sbarchi

(ANSA) - ROMA, 2 LUG - Sui requisiti di "straordinaria necessità e urgenza" del decreto sicurezza bis, i dati di Agrigento indicano che "dagli 11.159 migranti sbarcati nel 2017 si è passati ai 1.084 del primo semestre di quest'anno. E quelli soccorsi dalle ong rappresentano una porzione insignificante".

Lo ha detto Luigi Patronaggio, procuratore di Agrigento, in audizione alle commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia della Camera. Patronaggio ha anche sottolineato che "mentre si agitava il caso della Sea Watch 3, negli stessi giorni in silenzio oltre 200 migranti sono sbarcati con vari mezzi, salvataggi di Guardia di finanza e Guardia costiera o barchini". Il magistrato ha poi spiegato che "non è stato fino ad ora provato il preventivo accordo tra trafficanti di esseri umani ed ong".