Lago, trovato corpo calciatrice dispersa

(ANSA) - COMO, 2 LUG - E' stato individuato a 204 metri di profondità nelle acque del lago di Como a Musso il corpo di Florijana Ismaili, la calciatrice svizzera di 24 anni che sabato pomeriggio non era più riemersa dopo essersi tuffata in acqua per un bagno. Il corpo è stato trovato dal robot dei vigili del fuoco e verrà recuperato a breve. Il robot "rov" era all'opera da ieri mattina e può arrivare a una profondità di 300 metri; permette di indagare i fondali, pilotato dalla superficie.

Florijana, giocatrice dello Young Boys di Berna e della nazionale Svizzera di calcio era venuta sul lago con un'amica.

Avevano noleggiato un barca a Dongo e hanno trascorso l'intera giornata sul lago. La tragedia al rientro, a un centinaio di metri dalla riva.