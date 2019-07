Sea Watch, "Carola non è una criminale"

(ANSA) - CAGLIARI, 1 LUG - "La marinaia Carola Rackete non è una criminale ha seguito la stella polare della solidarietà e del salvataggio delle vite umane". E ancora: "Nessuno è clandestino", "Migrare non è un reato". Sono solo alcuni degli slogan del presidio, indetto oggi davanti alla prefettura dal Cagliari Social Forum per solidarizzare con la comandante della Se Watch 3 arrestata dalla Guardia di Finanza dopo avere attraccato a Lampedusa con 45 migranti a bordo.

"Chiediamo che venga liberata subito, perché non ha fatto altro che obbedire ad una legge superiore che e' quella di voler essere e rimanere umana - osserva il Cagliari Social Forum - e vogliamo dare il benvenuto a queste 45 persone, manifestando la nostra avversione contro le politiche migratorie di questo e dei governi che si sono succeduti nel tempo".

"Salvini e questo governo usano la disperazione altrui per fare politica - dice l'Usb - La strategia dei porti chiusi cosa produce? Niente più flussi migratori? No quei migranti continueranno ad esistere".