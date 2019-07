Incendio azienda vernici: riaperta A4

(ANSA) - VICENZA, 1 LUG - E' stata riaperta al traffico poco fa l'autostrada A4, chiusa a metà pomeriggio per il vasto incendio sviluppatosi in un'azienda di vernici di Brendola, proprio a lato dell'arteria, in provincia di Vicenza. Il flusso veicolare sta tornando alla normalità. In precedenza le fiamme e soprattutto le dense volute di fumo che si levavano dall'impianto avevano costretto alla chiusura della A4, nel tratto gestito dalla Padova-Brescia, per evitare pericoli per gli automobilisti in transito. L'enorme rogo è stato posto sotto controllo dai pompieri, pur se ancora del tutto domato. Tra le conseguenze dell'allerta provocata dall'incendio anche la cancellazione del concerto dedicato alle musiche di Verdi, previsto stasera in Piazza dei Signori a Vicenza.