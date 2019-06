Palio Siena, Onda vince la terza prova

(ANSA) - FIRENZE, 30 GIU - E' stata la contrada dell'Onda a vincere la terza prova del Palio di Siena in vista della Carriera del 2 luglio. Buona la partenza della Torre che ha mantenuto la testa fino al termine del primo giro quando è giunta in prima posizione La Chiocciola e poi, dopo la seconda curva di San Martino, è passata in testa l'Onda con il fantino Antonio Siri detto Amsicora sul cavallo Tabacco fino alla fine del terzo giro. Domani alle 9 in programma la quarta prova.