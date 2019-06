Incendio in Lunigiana, atteso Canadair

(ANSA) - FIRENZE, 30 GIU - Un incendio è divampato attorno alle 13.30 a Casola in Lunigiana (Massa Carrara) in località Luscignano, bruciando già 10 ettari di bosco. Sul posto sono al lavoro due elicotteri della flotta regionale ed è in arrivo un Canadair. Lo rende noto la protezione civile regionale. A terra, dove le operazioni sono rese difficoltose dalla zona impervia, stanno operando squadre forestali dell'Unione dei Comuni della Lunigiana, oltre a due squadre di vigili del fuoco e squadre di volontari. Al momento sono attivi due fronti di fuoco di circa 200 metri l'uno.