In difficoltà per mare mosso,cc la salva

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - Una donna che aveva difficoltà a tornare a riva a causa della corrente è stata salvata ieri in mare ad Anzio, vicino Roma, da un maresciallo dei carabinieri che con il figlio stava nuotando nei pressi di uno stabilimento.

Il militare e il figlio hanno sentito la donna urlare e sono intervenuti in suo aiuto portandola a riva. A causa dello sforzo il maresciallo ha accusato un malore ed è stato portato in ospedale dove è stato giudicato guaribile in 7 giorni.