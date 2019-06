Escursionista precipita e muore

(ANSA) - TRIESTE, 30 GIU - Una escursionista tedesca precipitata sulle Alpi Giulie, nel gruppo delle Ponze, ieri pomeriggio, è stata trovata morta oggi dagli operatori del Soccorso Alpino. Subito dopo la caduta, infatti, un allarme è stato lanciato dalla compagna di gita della vittima, anche lei tedesca, che ha telefonato al Nue 112 in stato di choc. La donna ha raccontato di aver visto precipitare l'amica, mentre percorrevano una zona molto impervia, con numerose frane, lungo il sentiero che dal Rifugio Zacchi porta in territorio sloveno.

Immediatamente sono state avviate ricerche dai tecnici della stazione di Cave del Predil del Soccorso alpino e speleologico e della Guardia di finanza di Sella Nevea con il Soccorso alpino sloveno. La sopravvissuta, in stato di choc, è stata portata al poliambulatorio di Tarvisio. Gli elicotteri italiani della centrale operativa di Udine e della Protezione civile hanno effettuato perlustrazioni finché c'era luce, poi sono tornati sul posto all'alba di oggi.(ANSA).