Garante Campania, suicidio a Poggioreale

(ANSA) - NAPOLI, 29 GIU - "Ancora un suicidio nel carcere di Poggioreale. Ciro M., 38 anni, è morto in una cella del padiglione Napoli. Lo ha trovato impiccato il cognato detenuto nella stessa cella. Si tratta del terzo suicidio nelle carceri campane quest'anno, il 23esimo in Italia nel 2019. Non si può morire di carcere e in carcere". Lo rende noto Samuele Ciambriello, garante per i diritti dei detenuti in Campania.

"Il padiglione Napoli - aggiunge - è uno dei più vecchi di Poggioreale e qui in 9 anni si sono verificati diversi suicidi.

Ci sono fino a 8 detenuti per cella. Il sovraffollamento è una specie di pena accessoria e questo non è accettabile per uno Stato di diritto". Il garante, che lunedì scorso ha accompagnato in visita a Poggioreale i deputati Siani e Rostan, sottolinea che "il ministero delle Infrastrutture ha assegnato 12 milioni da tre anni per il rifacimento di 4 padiglioni ma il Provveditorato alle Opere Pubbliche ha fatto solo dei sopralluoghi ma non esiste alcun progetto esecutivo".(ANSA).