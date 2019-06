Fiamme nel Pisano, a lavoro 2 elicotteri

(ANSA) - PISA, 29 GIU - Diverse squadre dei vigili del fuoco del comando centrale di Pisa e dei distaccamenti di Pontedera e Ponsacco, con l'ausilio di due elicotteri, stanno intervenendo a Fauglia, nella frazione di Luciana nel Pisano, per un vasto incendio di vegetazione e area boschiva. Sul posto stanno operando anche i volontari inviati dalla sala operativa permanente della Regione Toscana. Le fiamme per ora non minacciano abitazioni e sono tenute sotto controllo da pompieri e volontari della protezione civile, anche se il rogo è tuttora molto attivo. Un altro piccolo incendio si era sviluppato stamani in un oliveto a Vicopisano, alle pendici del Monte Serra