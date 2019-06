Padova, furgone per speedy-riparazioni

(ANSA) - PADOVA, 28 GIU - Un cantiere mobile su furgoncino, con operai specializzati ed attrezzi per ogni riparazione 'veloce', girerà da oggi per Padova per effettuare in tempo reale piccole manutenzioni segnalate dai cittadini. L'idea è del Comune. Una buca pericolosa in strada, un sampietrino staccato, un paletto danneggiato da un automobilista, un tombino ostruito sono le piccole 'emergenze' urbane sulle quali agirà il cantiere mobile. E per rendere più facilmente identificabile il mezzo, sul telone è disegnata la sagoma dell' "umarell", ovvero quella in cui si identifica simpaticamente l'anziano pensionato che osserva con curiosità i lavori di un cantiere. Lo scopo, spiega il Comune, è quello di risolvere i piccoli problemi di manutenzione che se trascurati si sommano tra loro dando una percezione di degrado e trascuratezza in città. Il furgone, con due operatori a bordo, ha nel cassone tutti i materiali necessari per la maggior parte delle piccole riparazioni.