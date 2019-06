Cadavere su binari linea Piacenza-Milano

(ANSA) - PIACENZA, 28 GIU - Il cadavere di un giovane è stato trovato questa notte a Piacenza lungo i binari della linea ferroviaria Milano-Piacenza. Alcuni tecnici Rfi mentre effettuavano interventi programmati di manutenzione lo hanno scoperto riverso di fianco alla massicciata all'imbocco del ponte ferroviario sul fiume Po, alle porte della città emiliana.

Il corpo, secondo quanto emerso finora, avrebbe una profonda ferita alla testa. Gli agenti della questura e della polizia ferroviaria sono impegnati nelle indagini. Al momento la vittima, che potrebbe anche essere minorenne, non è ancora stata identificata. Ogni ipotesi è al vaglio: dalla fatalità fino a un eventuale gesto volontario.

A seguito del ritrovamento e dei rilievi, la circolazione ferroviaria ha subito rallentamenti sulla linea tradizionale (non coinvolta l'Alta Velocità) dalle 4.50 alle 9.10 circa, con ritardi di treni fino a 25 minuti. Coinvolti un intercity e 11 regionali, mentre per un regionale c'è stata una cancellazione su parte della tratta.