Squero al femminile vara prima gondola

(ANSA) - VENEZIA, 27 GIU - E' scivolata in acqua perfetta ed elegante oggi la prima gondola varata dalle sorelle Elena ed Elisabetta Tramontin, nell'antico squero che da novembre 2018 guidano portando avanti l'eredità del padre, Roberto, mancato sette mesi fa. La prima gondola l'ha realizzata per il cantiere il maestro d'ascia Matteo Tamassia, che da 10 anni collaborava con il padre delle due giovani. Le sei mani di vernice sull'imbarcazione le ha stese invece personalmente Elisabetta. "E' stata una grande emozione, sette mesi di lavoro ben ripagato dalla soddisfazione del gondoliere che aveva commissionato l'imbarcazione" racconta all'ANSA Elena Tramontin.

La gondola, entrata in acqua nel Rio della Vogaria, a Dorsoduro, sarà impiegata nel lavoro che Marco Pellizzaro, detto 'Bombo', conduce nello stazio davanti all'hotel Danieli, in bacino San Marco. Dal cantiere 'Domenico Tramontin & figli' sono uscite dal 1884 ad oggi 3.500 gondole.