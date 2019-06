Migranti:Garante detenuti,2.839 rimpatri

(ANSA) - ROMA, 27 GIU - "Nel primo semestre del 2019 sono stati 2.839 gli stranieri rimpatriati. A fine anno saremo quindi sui 5.600-6.000, numero in linea con quelli degli ultimi anni.

Mentre qualcuno aveva parlato, a seconda dei casi, di 500mila o di 90mila da espellere...". Lo ha detto il garante dei detenuti, Mauro Palma, in audizione alla commissione Affari costituzionali della Camera. Palma ha spiegato di essere reduce da visite ai Centri di permanenza per il rimpatrio funzionanti - Palazzo San Gervasio (Potenza), Ponte Galeria (Roma), Torino, Caltanissetta, Brindisi e Bari - ed ha definito "indecorose" le condizioni di alcune strutture. Il Garante ha anche segnalato che delle 2.267 persone trattenute nei centri nei primi sei mesi dell'anno, solo il 39% sono state rimpatriate. "Questo - ha osservato - ci pone il problema della legittimazione della privazione della libertà per le rimanenti persone.