Foggia Calcio, nuove perquisizioni

(ANSA) - FOGGIA, 27 GIU - La Guardia di Finanza di Bari e di Foggia ha fatto scattare una serie di perquisizioni allo stadio Zaccheria di Foggia e in aziende locali per reati connessi - secondo quanto trapelato - alla gestione del Foggia Calcio, procedendo per frode fiscale e riciclaggio.

Si tratterebbe dell'inchiesta avviata a inizio 2018 sul patron Fedele Sannella, indagato per riciclaggio di denaro sporco nel Foggia Calcio negli anni 2016-2017. Queste perquisizioni interessano i due patron, i fratelli Francesco e Fedele Sannella, e alcune società a loro riconducibili come la Satel Srl e la Sannella Holding 2. Diverse perquisizioni coinvolgono altri tre imprenditori foggiani. I fratelli Sannella hanno recentemente messo in vendita a 1 euro la squadra, che oggi è fuori dal calcio professionistico. È la terza volta che gli uffici del Foggia Calcio vengono perquisiti in un anno e mezzo. La prima il 24 gennaio 2018 su ordine della Dda di Milano, che ottenne l'arresto di Fedele, poi scarcerato. Quindi l'inchiesta passò a Foggia.