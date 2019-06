Caldo, ozono oltre limiti in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 27 GIU - L'ondata di caldo favorisce l'innalzamento dei valori dell'ozono, che ieri in alcune province lombarde hanno superato la soglia di allarme, oltrepassando per il terzo giorno consecutivo la cosiddetta soglia di informazione. Lo rende noto Arpa Lombardia, informando che il livello più alto è stato registrato a Meda, nella provincia di Monza e Brianza, dove si è raggiunto il valore di 370 µg/m3. Le temperature eccezionalmente elevate di oggi saranno in lieve calo tra domani e sabato, mantenendosi comunque ancora al di sopra della media. Conseguentemente, rimarranno elevati anche i livelli di ozono.

L'ondata di caldo africano ha già causato danni nelle campagne lombarde dove, tra Cremona e Mantova, bruciano frutta e verdura pronte per la raccolta. E' quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti regionale che sottolinea come le alte temperature abbiano provocato in alcune aziende perdite dal 10% al 30% del raccolto.