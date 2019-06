Stalking e abusi sulla ex, un arresto

(ANSA) - PIACENZA, 26 GIU - I carabinieri di Piacenza hanno arrestato per violenza sessuale aggravata e atti persecutori un operaio 35enne. La vittima è la sua ex, coetanea.

Secondo quanto ricostruito, dopo essere stato lasciato al termine di una relazione di due anni l'uomo ha trasformato la vita della donna in un inferno. Prima con centinaia di sms e chiamate, seguiti da biglietti lasciati sulla sua auto. Poi ha iniziato a pedinarla sul lavoro e a farle appostamenti notturni sotto casa. In due occasioni, chiedendole un incontro chiarificatore, l'avrebbe costretta con violenza a subire atti sessuali, arrivando anche alle minacce di morte.

Le indagini svolte dai carabinieri hanno permesso al gip del tribunale di Piacenza di emettere l'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell'operaio.