Ruba ad anziana in carrozzina, arrestata

(ANSA) - LIVORNO, 26 GIU - Ha rubato il portafogli dalla borsa di un'anziana in carrozzina che stava facendo la spesa in un panificio di viale Marconi a Livorno, ma è stata arrestata per furto dalla polizia dopo che un altro cliente assistendo alla scena è riuscito a bloccarla. A finire in carcere per furto una donna di 32 anni di origine bosniaca che ieri mattina con una mossa repentina era riuscita a impossessarsi del portafogli dell'anziana sfruttando la confusione mentre la vittima era impegnata a fare la spesa nel panificio. La scena non è sfuggita ad un altro cliente che è riuscito a bloccare la donna e a restituire il portafogli alla anziana, in attesa dell'arrivo della volante che dopo aver accertato i fatti ha proceduto all'arresto.