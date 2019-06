Scontro tra tir, auto e bisarca, 2 morti

(ANSA) - LIVORNO, 25 GIU - Due persone morte questa mattina in un incidente stradale accaduto in prossimità dello svincolo della Fi-Pi-Li, uscita Livorno Porto, in cui sono rimasti coinvolti più mezzi tra cui un tir cisterna, due auto e una bisarca. Secondo una prima ricostruzione dei soccorritori entrambe, una è una donna, si trovavano a bordo di una delle auto che sarebbero state tamponate dal tir. Altre 4 persone sono rimaste ferite, una in modo grave è stata trasferita all'ospedale di Cisanello di Pisa. Qui, con il Pegaso, era stata portata anche una delle due persone poi decedute mentre tre feriti meno gravi sono stati ricoverati al pronto soccorso di Livorno. La dinamica è ancora in via di accertamento sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia stradale, i vigili del fuoco e 5 ambulanze del 118 con due auto medicalizzate insieme al Pegaso.