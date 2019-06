Gay, sospeso giudizio su coppie Parma

(ANSA) - PARMA, 25 GIU - Il Tribunale di Parma ha bocciato i ricorsi presentati dalla Procura di Parma e da una coppia lesbica di Fidenza che si erano rivolti ai giudici per dirimere la questione del riconoscimento dei figli di coppie omosessuali.

La Procura aveva impugnato la decisione del sindaco Federico Pizzarotti di iscrivere all'anagrafe quattro figli parmigiani di tre coppie di donne mentre a Fidenza il ricorso era stato di una coppia di donne che aveva ricevuto il no dell'ufficiale di stato civile. Ma il tribunale, come racconta la Gazzetta di Parma, ha "sospeso" il giudizio dichiarando inammissibili i ricorsi, sostenendo che per dirimere la questione sul riconoscimento dei bambini, le parti avrebbero dovuto procedere con una causa vera e propria in modo da poter accertare lo 'status' delle donne rispetto ai piccoli.