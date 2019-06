Formiche in ospedale Reggio Calabria

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 25 GIU - La presenza di formiche è stata segnalata nei corridoi dell'ospedale "Morelli", presidio ospedaliero della zona Sud di Reggio Calabria associato al Grande ospedale metropolitano "Bianchi-Melacrino-Morelli". La presenza è stata segnalata da una paziente agli addetti dell'ospedale ed è stata documentata da un visitatore con alcune foto postate su facebook. Dopo la segnalazione gli stessi addetti sono intervenuti con le scope per rimuovere le formiche ed avviare la bonifica delle aree interessate, quelle tra la sala mortuaria e l'ambulatorio dove si effettua la risonanza magnetica. Il problema, al momento, secondo quanto si è appreso, sarebbe circoscritto a questa area. Non è escluso che la Direzione sanitaria disponga verifiche sull'intera struttura.

Gli edifici che ospitano i reparti del Morelli sono di recente costruzione e sono in corso lavori di costruzione di nuovi padiglioni, secondo il progetto del nuovo Ospedale e del nuovo pronto soccorso che dovrebbe servire l'intera zona sud di Reggio.