Trump all'Iran, 'niente armi nucleari, non sponsorizzi terrore'

"La richiesta degli Stati Uniti all'Iran è semplice: no armi nucleari e nessuna sponsorizzazione del terrorismo". Lo twitta il presidente americano, Donald TrumpLa Cina ottiene il 91% del suo petrolio dallo Stretto" di Hormuz, "il Giappone il 62%. Stiamo proteggendo le rotte di navigazione per altri paesi (da molti anni) senza ricevere compenso. Tutti questi paesi dovrebbero proteggere le loro navi in quello che è sempre stato un viaggio pericoloso. Noi non abbiamo neanche bisogno di essere lì perché gli Stati Uniti sono diventati di gran lunga il maggior produttore di energia al mondo. La richiesta degli Stati Uniti per l'Iran è semplice, no armi nucleari e ulteriore sponsorizzazione del terrorismo" afferma Trump in due tweet riferiti a Teheran, nei confronti della quale potrebbe annunciare a breve nuove sanzioni.