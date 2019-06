Traffico droga con impiego minori, fermi

(ANSA) - CATANZARO, 24 GIU - Operazione dei carabinieri per l'esecuzione di un provvedimento di fermo emesso dalla Dda di Catanzaro nei confronti di 24 persone.

I reati contestati sono quelli di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti aggravata dal metodo mafioso, dall'ingente quantitativo e dall'aver indotto minorenni a commettere il reato, nonché di detenzione illegale di armi da fuoco, furti ed altro.

All'operazione, condotta nelle province di Catanzaro, Reggio Calabria e Milano, partecipano oltre 200 militari della Compagnia di Soverato e del Comando provinciale di Catanzaro, con il coordinamento della Dda diretta dal procuratore Nicola Gratteri. In corso anche il sequestro di beni per un valore di oltre mezzo milione di euro.