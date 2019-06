Si arrampica su tetto treno,20enne muore

(ANSA) - ROMA, 23 GIU - Tragedia nella notte a Nettuno, vicino Roma. Un ragazzo romeno di 20 anni, che era nella stazione ferroviaria poco dopo l'una di notte in compagnia di 4 amici, tra i quali una ragazza e un minorenne, probabilmente per una bravata, è salito su una carrozza di un treno in sosta al binario ed è rimasto folgorato dai cavi elettrici dell'alta tensione che conducono il treno. Inutile l'intervento del 118.

Sul posto i carabinieri della stazione di Nettuno. A coordinare le indagini la procura di Velletri che ha disposto l'autopsia. Sono stati proprio gli amici a dare l'allarme. Il 20enne viveva a Nettuno con la nonna, i genitori invece risultano essere residenti in Romania.