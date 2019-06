Raddoppio migranti da rotta balcanica

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - Il flusso migratorio attraverso la rotta balcanica, ripreso in modo consistente già nel 2018, si sta ulteriormente intensificando quest'anno.

In tutto il 2018 - secondo i dati del Dipartimento della Pubblica sicurezza - 446 stranieri irregolari sono stati rintracciati presso le zone del confine sloveno. Nel corso dei primi cinque mesi del 2019 i migranti irregolari in quell'area erano già 652, cui vanno aggiunti gli oltre 130 individuati finora a giugno. Si registra dunque quasi un raddoppio degli arrivi dalla Slovenia rispetto al 2018 solo nel primo semestre di quest'anno. E 121 sono stati trovati presso le zone di confine con l'Austria. Numeri che hanno fatto accrescere l'attenzione del Viminale sulla rotta di terra del Nordest.