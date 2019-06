Alla compagna 'ti porto via in una bara'

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 22 GIU - "Ovunque andrai ti ammazzerò... Ti troverò e ti porterò via con una cassa da morto". Sono le minacce, dopo averla picchiata, fatte alla compagna nonostante la presenza dei carabinieri. Il responsabile, un 35enne reggiano, è stato sottoposo all'obbligo di dimora nel Comune di residenza, provvedimento emesso dal Tribunale di Reggio Emilia su richiesta della Procura per maltrattamenti, lesioni personali aggravate e violenza privata.

Le indagini dei militari di San Polo d'Enza hanno accertato botte e vessazioni da tre anni, anche alla presenza dei figli: schiaffi, pugni e testate contro il muro e in un'occasione, nel giorno peraltro della festa della donna, minacce con un coltello. Il giorno dell'intervento dei militari, l'ennesima aggressione: strattonata, presa a pugni in faccia e alla testa (per lei prognosi di 21 giorni) perché aveva trovato il coraggio di manifestare al compagno la volontà di andare via di casa con i figli.