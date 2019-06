Vessa e violenta moglie, arrestato

(ANSA) - MONTEPRANDONE (ASCOLI PICENO), 21 GIU - Mesi di violenze fisiche, sessuali e vessazioni nei confronti della moglie, madre di due figli. Le hanno ricostruite con indagini condotte in maniera molto rapida i carabinieri di Monteprandone dopo la denuncia della donna arrivata solo qualche giorno fa. Il marito, 40enne, è stato arrestato dai militari in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa in tempi stretti dal gip di Ascoli Piceno su richiesta della Procura. In poco tempo i carabinieri della Stazione di Monteprandone, in collaborazione con la sezione di Polizia giudiziaria della Procura, hanno raccolto elementi per delineare un chiaro quadro probatorio a carico del 40enne che è stato rintracciato ed è finito nel carcere ascolano di Marino del Tronto per le accuse di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, lesioni e minacce.