Studente Usa morto: clochard assolto

(ANSA) - ROMA, 21 GIU - Assolto per non avere commesso il fatto Massimo Galioto, il clochard di 44 anni accusato di aver spinto nel Tevere, Beau Solomon, studente americano di 19 anni, poi morto per annegamento. Lo hanno deciso i giudici della III corte d'assise di Roma. Il fatto avvenne il 30 giugno del 2016.

Galioto è accusato di omicidio volontario. La Procura aveva chiesto l'ergastolo.