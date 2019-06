Furti a camionisti, smantellata banda

(ANSA) - NOVARA, 21 GIU - Una banda dedita ai furti ai danni degli autotrasportatori in sosta notturna lungo le principali arterie dell'hinterland milanese e dell'autostrada Torino-Milano è stata smantellata dalla polizia di Novara. Dieci le persone arrestate e sei quelle denunciate, tutte originarie dell' Europa dell'est.

L'indagine è scattata lo scorso agosto, in seguito alla denuncia di un autotrasportatore che, fermatosi in tarda serata per riposare nella cabina del mezzo pesante, era stato derubato del carico di capi di abbigliamento, per un valore di circa 70.000 euro.