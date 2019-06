Travolto dal treno, muore un 15enne

(ANSA) - CAGLIARI, 20 GIU - Era appena tornato in paese, a Serramanna (Cagliari), dopo aver trascorso una giornata al mare con gli amici, Gabriele Cipolla, il 15enne - giovane promessa del calcio - travolto e ucciso da un treno ieri sera alla stazione ferroviaria di Serramanna.

Il ragazzo insieme a un gruppetto di coetanei appena scesi dal treno proveniente da Cagliari, hanno scelto di attraversare i binari. Gabriele era l'ultimo della fila e non si è accorto dell'arrivo del direttissimo per Cagliari, che lo ha travolto.

Gli agenti della Polfer hanno lavorato tutta la notte per ricostruire la dinamica della tragedia e raccogliere le varie testimonianze. Le prime proprio quelle degli amici del ragazzino che hanno assistito a pochi metri di distanza all'incidente.

Sotto choc il macchinista che non è riuscito a frenare. Il treno si è fermato a circa 200 metri dal luogo dell'impatto.

L'autorità giudiziaria ha disposto il sequestro del mezzo. Il sindaco di Serramanna, Sergio Murgia, ha annunciato il lutto cittadino.