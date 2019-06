Torinesi in Siria, respinta sorveglianza

(ANSA) - TORINO, 20 GIU - E' stata respinta dal Tribunale di Torino la proposta di sottoporre a sorveglianza speciale due degli antagonisti che negli anni scorsi si sono uniti in Siria alle milizie curde in lotta contro l'Isis. Per altri tre i giudici hanno disposto un supplemento di accertamenti. A chiedere alla sorveglianza speciale era stata alla Procura di Torino.