Si cala dalla finestra, grave 17enne

(ANSA) - CUSANO MILANINO (MILANO), 20 GIU - I genitori le avevano proibito di uscire con le sue amiche. E per aggirare il divieto una diciassettenne ha cercato di calarsi dalla finestra di casa ma è precipitata e si è ferita in modo grave.

A quanto è emerso, ha tentato di calarsi dal secondo piano di una palazzina di Cusano Milanino (Milano) ma è caduta. Soccorsa intorno alla mezzanotte e trasportata al San Gerardo di Monza, è stata sottoposta a intervento neurochirurgo. Resta ricoverata in prognosi riservata, al momento, secondo quanto riferito, non in pericolo di vita.