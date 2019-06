Pride Week, Sala in calze arcobaleno

(ANSA) - MILANO, 20 GIU - Prende il via domani a Milano la 10 giorni di eventi della Pride Week che si concluderà con la parata del Gay Pride del 29 giugno. Il sindaco, Giuseppe Sala, per l'occasione ha postato sulla sua pagina Facebook una foto che lo ritrae seduto su una delle poltrone del suo ufficio con indosso calzini color arcobaleno. "Da domani, Pride! - si legge nel post -. Per una Milano dei diritti. E dei doveri".