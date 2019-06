Politecnico Milano il migliore in Italia

(ANSA) - ROMA, 19 GIU - Il Politecnico di Milano si conferma per il quinto anno consecutivo la prima Università italiana ottenendo il proprio risultato migliore e il secondo risultato nazionale di tutte le edizioni, mentre a livello mondiale il Mit Massachusetts Institute of Technology domina la classifica per l'ottavo anno consecutivo: un record assoluto. Sono due dei dati più significativi che emergono dalla XVI edizione del QS World University Rankings, la classifica universitaria globale pubblicata da QS Quacquarelli Symonds che include 34 università italiane, cinque in più rispetto alla precedente. L'Italia è il settimo paese più rappresentato al mondo in questa edizione e il terzo dell'Unione Europea, dopo il Regno Unito (84) e la Germania (47) e prima di Francia (31) e Spagna (27). Tra gli altri dati eclatanti spicca la performance della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, decima al mondo per Citations per Faculty, l'indicatore che misura l'impatto della ricerca prodotta in proporzione al numero dei ricercatori.