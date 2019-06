Lite fuori da discoteca,grave un ragazzo

(ANSA) - GROSSETO, 19 GIU - Tre feriti, di cui uno in gravi condizioni: è il bilancio di una violenta lite tra giovani dopo una serata in discoteca. La colluttazione è avvenuta intorno alle 4 di questa notte fuori della discoteca Tartana di Scarlino (Grosseto). I tre feriti, tutti tra i 19 e i venti anni, sono uno di Follonica (Grosseto), un altro di Volterra (Pisa) e il terzo, che ha subito un forte trauma cranico dopo aver sfondato con la testa il lunotto posteriore di un'auto parcheggiata, è di origini uruguaiane. L'uruguaiano è stato trasportato con l'elisoccorso Pegaso all'ospedale le Scotte di Siena mentre gli altri due, trasportati all'ospedale Misericordia di Grosseto, hanno rifiutato le cure. Sul posto la Croce rossa e il 118. I carabinieri indagano per scoprire i motivi della lite.