Estorsioni, arrestati due Casamonica

(ANSA) - ROMA, 19 GIU - Arrestati dai poliziotti della Squadra Mobile di Roma due appartenenti alla famiglia Casamonica per estorsione e rapina aggravate dal metodo mafioso. La polizia ha eseguito nelle prime ore del mattino le due misure cautelari in carcere. "Non abbassiamo lo sguardo. Un ringraziamento alla Questura e agli uomini impegnati. Avanti con la legalità. Fuori la mafia da Roma", così la sindaca Virginia Raggi su twitter.