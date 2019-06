Violenza sessuale, arrestato 20enne

(ANSA) - VARESE, 18 GIU - Un 20enne residente in provincia di Varese è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale ai danni di una coetanea, ieri all'interno della stazione ferroviaria di Sesto Calende (Varese), e di aver tentato poco prima di aggredire una quindicenne.

A quanto emerso il giovane, con la scusa di chiedere una sigaretta, avrebbe avvicinato l'adolescente per poi tentare un approccio. La ragazzina, intuite le sue intenzioni, è scappata e ha chiamato il 112. Mentre una pattuglia raccoglieva la sua testimonianza, il ventenne ha aggredito un'altra giovane, sua coetanea, palpeggiandola nel sottopasso della stessa stazione ferroviaria. La ragazza ha però reagito mettendolo in fuga e riuscendo a inseguirlo memorizzando il numero di targa della sua auto prima che si allontanasse. I carabinieri lo hanno così rintracciato e arrestato pochi minuti dopo.