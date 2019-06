Vigile investito,individuato scooterista

(ANSA) - FOGGIA, 18 GIU - È stato identificato lo scooterista che il 13 giugno ha investito un agente della Polizia locale in via Capitanata a Foggia. E' un minorenne ed è stato denunciato a piede libero con l'accusa di lesioni gravi, resistenza e omissione di soccorso. Lo scooter, inoltre, è stato posto sotto sequestro. Al momento c'è riserbo da parte della polizia in merito alle indagini. Il ragazzo - secondo prime indiscrezioni - avrebbe confessato di aver visto solo all'ultimo momento il vigile senza riuscire ad evitarlo.

Quella sera l'agente era fermo ad un posto di blocco quando improvvisamente è stato travolto dallo scooter, un Liberty Piaggio, ed è stato trascinato per alcune decine di metri prima di piombare sull'asfalto. A seguito dell'impatto ha riportato un violento trauma cranico e più leggere fratture in diverse parti del corpo. L'agente è tuttora ricoverato agli Ospedali Riuniti di Foggia, le sue condizioni sono in netto miglioramento ma i medici non hanno ancora sciolto la prognosi.