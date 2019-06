In aereo su M. Bianco, stop dei gendarmi

(ANSA) - AOSTA, 18 GIU - Un aereo da turismo è atterrato stamane sul versante francese del Monte Bianco. Si è fermato a 300-400 metri sotto la vetta (che è di 4.808 mt), tra il Mur de la cote e le Rochers rouges supérieurs. Quando sono stati individuati dal Pghm di Chamonix intervenuto in elicottero, i due occupanti - entrambi svizzeri - erano già scesi dal velivolo: ramponi ai piedi ed equipaggiati con corde e piccozze, avevano iniziato a scalare in direzione della cima. All'arrivo dei gendarmi sono tornati verso il loro aereo e sono stati identificati, prima di essere invitati a lasciare la zona. Rischiano sanzioni per violazioni al codice dell'ambiente e alle regole dell'aviazione civile, secondo quanto riportano i media d'oltralpe. E' "un comportamento senza precedenti e inammissibile: costituisce un attacco intollerabile all'ambiente di alta montagna e a tutte le misure di protezione esistenti", tuona il sindaco di Chamonix (Francia), Eric Fournier.