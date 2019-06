Due incidenti in A4, 20 Km di coda

(ANSA) - BRESCIA, 18 GIU - Oltre venti chilometri di coda di sono formate lungo l'autostrada A4 in provincia di Brescia dove in mattinata si sono verificati due incidenti di cui uno dalle conseguenze mortali. Per alleviare il gran caldo Croce Rossa e Protezione civile stanno distribuendo acqua agli automobilisti in coda.