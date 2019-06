Coldiretti Puglia, campagne inondate

(ANSA) - BARI, 18 GIU - "Centinaia di metri cubi d'acqua stanno inondando le campagne dalle prime luci dell'alba, a causa dello scoppio delle tubature del Consorzio di Bonifica commissariato Terre d'Apulia in Contrada Bocca di Lupo a Minervino", come "un fiume in piena che sta travolgendo le campagne fino all'Ofanto". A dare l'allarme è Coldiretti Puglia, facendo sapere di aver chiesto l'intervento immediato del Consorzio e dei Vigili del Fuoco.

"Le tubature del diametro di 1 metro sono in vetroresina ed è la terza volta che scoppiano, riversando sulle campagne una valanga d'acqua con un danno mostruoso sulle colture in corso", sottolinea Savino Muraglia, presidente di Coldiretti Puglia: "Grano allettato, oliveti e vigneti allagati, seminativi distrutti, terreni portati via dalla violenza dell'acqua con un fiume in piena che sta travolgendo le campagne fino all'Ofanto, un duro colpo ad un territorio dove sono già evidenti i segnali di dissesto idrogeologico".