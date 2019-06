Papa in volo sull'Umbria benedice Cascia

(ANSA) - PERUGIA, 17 GIU - A bordo dell'elicottero che domenica 16 giugno lo ha condotto nelle Marche, in visita pastorale all'archidiocesi di Camerino-San Severino, papa Francesco ha sorvolato l'Umbria. In modo particolare i collaboratori hanno indicato al Santo Padre, che stava pregando la Liturgia delle Ore, la città di Cascia, patria di santa Rita.

Il pontefice ha benedetto dall'alto la terra di Rita. La foto di Francesco che guarda Cascia è stata scattata dal seguito papale ed inviata sul telefonino dell'arcivescovo di Spoleto-Norcia, mons. Renato Boccardo, da mons. Leonardo Sapienza, reggente della Prefettura della Casa pontificia.

"Fa piacere - ha commentato mons. Boccardo - sapere che il Santo Padre nel sorvolare la nostra archidiocesi abbia volto lo sguardo e benedetto quel colle della speranza che è il territorio di santa Rita, conosciuto in tutto il mondo".