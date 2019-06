Incidenti stradali, due morti nel Pavese

(ANSA) - PAVIA, 17 GIU - È di due vittime il bilancio di un incidente stradale avvenuto lunedì mattina lungo la circonvallazione di Gambolò, nel Pavese. La conducente di una Fiesta, Daniela Amolaro, 38 anni, di Gambolò, è deceduta sul colpo. Più tardi, a bordo dell'ambulanza sulla quale i sanitari hanno tentato a lungo di rianimarlo, è stata dichiarata la morte anche del conducente di un furgone Mercedes, Loredano Finotti, 70 anni, di Dorno. Ci sono altri due feriti in gravi condizioni, uno portato in elicottero a Niguarda e uno in ambulanza al San Matteo di Pavia.