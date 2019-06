Due turiste aggredite a Rimini, un fermo

(ANSA) - RIMINI, 17 GIU - Aggressione a sfondo sessuale la scorsa notte sulla spiaggia di Rimini. Vittime due turiste straniere che stavano facendo una passeggiata. Una delle due ragazze sarebbe stata portata da un'ambulanza del 118 in ospedale per alcune lesioni. Un uomo sarebbe stato fermato in seguito all'intervento dei carabinieri del comando provinciale di Rimini.