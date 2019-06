Verso maxiprocesso per 63 Casamonica

(ANSA) - ROMA, 14 GIU - Maxiprocesso in vista per il clan Casamonica. La Procura di Roma ha, infatti, chiesto il rinvio a giudizio per 63 persone, tutte legate al clan attivo nell'area est della Capitale. Nei confronti degli indagati il pm Giovanni Musaro' contesta, a seconda delle posizioni, anche l'associazione mafiosa dedita al traffico e allo spaccio di droga, all'estorsione, l'usura, la detenzione illegale di armi.

Nelle prossime settimane sarà fissata l'udienza preliminare per il procedimento che racchiude l'attività di indagine svolta negli ultimi quattro anni durante i quali sono stati effettuati arresti e sequestri.