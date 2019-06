Moto pirata travolge agente, è grave

(ANSA) - FOGGIA, 14 GIU - Un agente della polizia locale di Foggia è ricoverato con prognosi riservata dopo essere stato investito ieri sera da un motociclista. E' accaduto in via Capitanata, in un quartiere popolare della città. Stando a quanto si è saputo, l'agente era fermo ad un posto di controllo quando sarebbe stato travolto da un motociclista, pare in sella ad un potente scooter, che lo ha trascinato per alcuni metri.

Immediatamente dopo si è dato alla fuga.

L'agente è stato subito soccorso e condotto in ospedale: ha riportato una ferita al capo e fratture in più parti del corpo.

Non è in pericolo di vita. In serata la vittima ha ricevuto anche la visita del primo cittadino. La zona non è servita da telecamere. Sono in corso le ricerche del motociclista da parte delle forze di polizia.