Morì in ospedale, infermiere condannato

(ANSA) - ASTI, 14 GIU - È stato condannato a cinque anni e otto mesi per omicidio colposo Mauro Capra, l'infermiere dell'ospedale di Carmagnola (Torino) accusato della morte di un anziano, Giovanbattista Tuninetti, 87 anni, ricoverato nell'ottobre 2015 nella struttura sanitaria torinese e deceduto per un'iniezione sospetta. È la sentenza di primo grado del processo con rito abbreviato emessa dal giudice del tribunale di Asti, Giorgio Morando.

Capra, difeso da Alberto Cochis e Alessandra Piano, ha sempre respinto ogni accusa. "Attendiamo di conoscere le motivazioni e probabilmente ricorreremo in Appello", dice la difesa. Il pm Laura Deodato aveva chiesto una condanna a dieci anni di carcere.

Fu una tirocinante a notare il comportamento anomalo di Capra. La direzione sanitaria lo segnalò alla Procura di Asti, che dispose la riesumazione della salma dell'uomo a due mesi dal decesso. L'autopsia rilevò la presenza di Midazolam, farmaco mai prescritto e che risultò letale per l'anziano.