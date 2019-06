Figlio con 15enne:processo ordinario 1/7

(ANSA) - PRATO, 14 GIU - Niente rito abbreviato (e relativo sconto di un terzo della pena in caso di condanna) ma processo immediato con rito ordinario e prima udienza dall'1 luglio. Lo ha deciso il giudice Francesco Pallini di Prato nel procedimento a carico della donna 31enne imputata di violenza sessuale e atti sessuali sul 15enne da cui ha avuto un figlio. Il giudice ha accolto un'eccezione della parte civile presentata due giorni fa, relativa alla mancanza di una procura speciale. La circostanza vanifica la celebrazione del processo abbreviato come era stato chiesto dalla difesa. Dunque ci sarà un giudizio immediato - senza filtro dell'udienza preliminare ma direttamente a processo - come voleva la procura. Con la donna verrà processato il marito, imputato per aver detto di esser lui il padre del bambino nato dalla relazione della moglie con lo studente 15enne cui impartiva ripetizioni di inglese.