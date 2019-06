2 corpi carbonizzati in auto vicino Roma

(ANSA) - ROMA, 14 GIU - Due corpi carbonizzati sono stati trovati stamattina in un'auto a Torvajanica, sul litorale vicino Roma. I cadaveri non sono stati ancora identificati. Sul posto Vigili del Fuoco e i Carabinieri che indagano sulla vicenda.

Sono in corso i rilievi dei carabinieri del nucleo investigativo di Roma sul luogo del ritrovamento di due cadaveri carbonizzati in un'auto in via San Pancrazio a Torvajanica. La zona è stata transennata. L'allarme è scattato intorno alle 9 quando i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere l'incendio di un'auto che si trovava in una zona rurale. Durante le operazioni sono stati trovati i corpi completamente carbonizzati. Sulla vicenda indagano i carabinieri.